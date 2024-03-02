ads
السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

عبد الفتاح يحيي: عدد المستشفيات النفسية الموجودة غير كافية

النائب عبد الفتاح
النائب عبد الفتاح يحيي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، إن عدد السكان زاد بشكل كبير جدا عن ما مضي وأصبح عدد المستشفيات النفسية الموجودة غير كافي علي الاطلاق ونحتاج الي المزيد من المستشفيات وأيضا نحتاج الي أطقم طبية علي مستوي عالي من الكفاءة.

 وأشار إلى انتشار المرض النفسي بشكل كبير ومتزايد في كافة المراحل العمرية وبين جميع طبقات المجتمع وخصوصا الأطفال، متابعًا: لابد من تقديم العلاج اليهم بشكل صحيح لانهم الجيل القادم وحتي نضمن عدم انتشار المرض النفسي في الأجيال القادمة.

وأضاف، يحيي في تصريح خاص لـ “البوابة نيوز”، أن على القطاع الخاص الوقوف بجانب الدولة في هذا الملف جيدا لان خروج مرضي نفسيين ومدمنين الي الحياة والمجتمع يشكل خطورة كبيرة على الجميع الغني والفقير كلا علي حد سواء.

وأشار إلى مساعدة الدولة عن طريق تقديم العلاج النفسي وعلاج الإدمان بأسعار منخفضة داخل المستشفيات الاستثمارية والخاصة، وتنظيم مبادرات مجانية للمساعدة في علاج المدمنين الذي يزيد عددهم بشكل مهول كل عام.
 

انتشار المرض النفسي المستشفيات النفسية