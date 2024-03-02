عبد الفتاح يحيي: عدد المستشفيات النفسية الموجودة غير كافية

قال النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، إن عدد السكان زاد بشكل كبير جدا عن ما مضي وأصبح عدد المستشفيات النفسية الموجودة غير كافي علي الاطلاق ونحتاج الي المزيد من المستشفيات وأيضا نحتاج الي أطقم طبية علي مستوي عالي من الكفاءة.

وأشار إلى انتشار المرض النفسي بشكل كبير ومتزايد في كافة المراحل العمرية وبين جميع طبقات المجتمع وخصوصا الأطفال، متابعًا: لابد من تقديم العلاج اليهم بشكل صحيح لانهم الجيل القادم وحتي نضمن عدم انتشار المرض النفسي في الأجيال القادمة.

وأضاف، يحيي في تصريح خاص لـ “البوابة نيوز”، أن على القطاع الخاص الوقوف بجانب الدولة في هذا الملف جيدا لان خروج مرضي نفسيين ومدمنين الي الحياة والمجتمع يشكل خطورة كبيرة على الجميع الغني والفقير كلا علي حد سواء.

وأشار إلى مساعدة الدولة عن طريق تقديم العلاج النفسي وعلاج الإدمان بأسعار منخفضة داخل المستشفيات الاستثمارية والخاصة، وتنظيم مبادرات مجانية للمساعدة في علاج المدمنين الذي يزيد عددهم بشكل مهول كل عام.

