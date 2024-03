بأكبر وفد شبابي.. مصر تشارك في المهرجان العالمي للشباب 2024 بمدينة سوتشي

تشارك جمهورية مصر العربية في سابقة هي الأولى من نوعها بأكبر وفد شبابي يضم ١٠٠ شاب وفتاة، بالمهرجان العالمي للشباب، والذي يتم تنفيذه خلال الفترة من (١-٧) مارس الجاري، بمدينة سوتشى الروسية.

يأتي ذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي واهتمام الحكومة المصرية.

يرأس الوفد المصري الدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، وبمشاركة الشباب المتميز في المجالات المختلفة، وذلك تحت مظلة الدعم الكبير من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والذي التقى بالوفد قبيل سفره لروسيا، مهنئا بختام الجهد الكبير الذي بذلته اللجنة المصرية، ومؤكداً أن الدولة المصرية تحرص على دعم الشباب وإتاحة الفرصة لهم لتمثيل مصر تمثيلاً مشرفاً في المحافل الدولية.

تتضمن أجندة المهرجان مناقشات وبرامج تعليمية وثقافية ورياضية، وسيتم عقد فعاليات المهرجان باللغات العربية والإنجليزية والروسية والإسبانية والفرنسية والصينية، كما يتضمن المهرجان مناقشات وجلسات حوارية وتدريبية، ومشاهدة العروض التي تقدمها أفضل المجموعات الإبداعية، وقضاء الأمسيات في الحفلات الموسيقية والبرامج الحوارية مع الفنانين المشهورين وغيرهم من المشاركين في المهرجان.

وانتهت مدينة الشباب العالمية من التجهيزات لـ"مهرجان الشباب العالمي 2024"، وتم استقبال الضيوف من جميع أنحاء العالم، ومن المقرر مشاركة 20 ألف شاب وفتاة من أكثر من 180 دولة.

وسيجري المهرجان على أراضي الحديقة الأولمبية الواقعة في منطقة "سيريوس" الفيدرالية في سوتشي على ساحل البحر الأسود، وسيكون مركز المهرجان هو ميدان الميداليات، والذي سيُطلق عليه طوال فترة إقامة المهرجان اسم "روح روسيا".

ويتمثل شعار مهرجان الشباب العالمي 2024 "في أشخاص يمثلون قارات وجنسيات وثقافات مختلفة، ولكنهم سوف يتحدون من أجل التفكير في كيفية جعل المستقبل أكثر عدالة، ولكي يصبح عالمنا غداً متعدد الأقطاب ومتعدد المراكز، ففي نهاية المطاف، سيكون الشباب الذين سيظهرون في المهرجان في المستقبل القريب مسؤولين عن مستقبلنا، وإلى جانب حقيقة أنه يتعين عليهم أن يعيشوا في هذا العالم، عليهم أن يبنوا هذا العالم.

وسيصبح قصر الثقافة "بوشكين-225" جزءً من البنية التحتية للمهرجان، حيث سيقام عرض الفنان إيليا أفربوخ الجليدي.

وستستضيف ساحة "ألعاب الصداقة العالمية" الرياضية عروضاً وفعاليات رياضية مذهلة ودروساً بمشاركة نجوم الرياضة في مختلف التخصصات.

وفي حديقة التكنولوجيا يستطيع ضيوف المهرجان التحدث مع عباقرة الماضي باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويتم افتتاح واختتام المهرجان من ملعب البولشوي، ويقع المول الدولي "فن الشباب"، حيث سيقام هناك معرض للفنون الشبابية والفنون والحرف الشعبية.

وتم عمل خريطة تفاعلية للوفد المصري الي 6 فرق للمنتخب الفراعنة المشاركة بالمهرجان

فريق رياضي nptoc

فريق الميديا sphinx

فريق ترويجي توت عنخ امون

فريق ثقافي سشات

فريق فني بتاح

فريق الابتكار والتكنولوجيا امحويت

ويحتوي كل فريق على أكثر من 20 مشارك يتم تمثيلهم في الأنشطة المختلفة بالمهرجان .

وقد أطلقت وزارة الشباب والرياضة بعض المنصات الرسمية الخاصة به لإتاحة الفرصة لنشر كل الاحداث الخاصة بالوفد المصري المشارك في المهرجان العالمي للشباب - روسيا ٢٠٢٤

Официальные площадки египетской делегации на Всемирном фестивале молодежи – Россия 2024

The official platforms of the Egyptian delegation at the World Youth Festival - Russia 2024



فيسبوك

Фейсбук

Facebook

https://www.facebook.com/EgyptRussiaWYF



تويتر

Твиттер

Twitter

https://twitter.com/EgyptRussiaWYF

تلجرام

Телеграмма

https://t.me/EgyptRussiaWYF

انتسجرام

Инстаграм

Instagram

https://www.instagram.com/egyptrussiawyf/

تيك توك

ТИК Так

Tik Tok

https://www.tiktok.com/@egyptrussiawyf