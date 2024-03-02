التحقيقات حول اتهام مزارع بالنصب على المواطنين بالقناطر

تباشر النيابة العامة بالقناطر الخيرية التحقيقات حول القبض على مزارع، متهم بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على أموالهم بحجة تسفيرهم للعمل بالخارج، إلا أنه لم يلتزم بذلك واستولى على الأموال وهرب.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مياحث القليوبية يفيد ورود بلاغا لمركز شرطة القناطر الخيرية من 5 أشخاص، أفادوا بقيام مزارع بالتحصل منهم على مبالغ مالية بحجة تسفيرهم للعمل بالخارج واستولى منهم على نحو 720 ألف جنيه ولم يفي بوعوده معهم.

وتوصلت جهود البحث إلى أن المتهم استولى منهم على مبلغ جملته 720 ألف جنيه لتسفيرهم للخارج بعقود إلا أنه لم يستطيع تدبير تلك العقود للسفر.

وفي أحد الأكمنة ألقي القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.