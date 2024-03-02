انطلاق مبادرة 100 مليون شجرة في مراكز شباب دمياط

أعلن الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط عن انطلاق المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة حيث قام مركز شباب ستاد دمياط وذلك فى اطار المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة فقد تم زراعة الاشجار فى الحديقة الخاصة بالمركز .

تهدف المبادرة لزراعة الأشجار المثمرة، وأشجار الظل فى الشوارع الرئيسية والداخلية والحدائق العامة والمتنزهات بمختلف مدن ومراكز المحافظة، كما تهدف لإبراز الوجه الحضارى والجمالى والبيئى لمحافظة دمياط بإعتبارها مقصد سياحى .

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ودكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.

شاركت مديرية الشباب والرياضة دمياط فى معسكر طلائع قري حياة كريمة بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ والذى تنفذه الإدارة المركزية لتنمية النشء من خلال"الإدارة العامة للبرامج والأنشطة" بوزارة الشباب والرياضة ، وذلك بمشاركة إجمالي ٢٢طليع وطليعة للمرحلة السنية المستهدفة خلال الفترة العمرية من مواليد ٢٠٠٦/١/٢ وحتى ٢٠١٢/١/١ .

يأتي ذلك في ظل مبادرة " حياة كريمة " المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر لتنمية الريف المصري وتقديم الدعم للقري الأكثر إحتياجًا .

يهدف المعسكر إلي تنمية مهارات الطلائع وتنمية مهاراتهم الفنية والثقافية ، وبناء وصقل شخصياتهم لإعداد الطلائع ليكونوا قادرين علي مواكبة التطوير التي تهدف إليه الدولة في المرحلة القادمة .

كما يهدف أيضاً الى بناء شخصية النشء من خلال إقامة أنشطة وورش عمل لتفعيل مهاراتهم ، التوعية بالأمن السيبراني وأهداف التنمية المستدامة ، ويتضمن المعسكر العديد من البرامج الترويحية والثقافية ، وزيارة العديد من المزارات السياحية وإقامة حفلات السمر والأنشطة الترويحية.