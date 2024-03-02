اليوم.. «الزراعة» تفتتح أكبر معرض للسلع الغذائية بأسعار مخفضة

تفتتح وزارة الزراعة اليوم السبت، أكبر معرض لبيع المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسبة تبدأ من 20 % الى 50% تحت شعار "على حب مصر نلتقي"، في أرض المعارض التابعة للزراعات المحمية بالدقي.

وقال الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، أن السلع تأتي ملبية لكافة احتياجات ومتطلبات الأسرة المصرية كما تأتي الاسعار ملبية أيضًا ومتماشية مع جميع المواطنين حيث تبلغ نسبه التخفيض 20‎%‎ وفي بعض السلع 30 ‎%‎ لتصل في سلع أخرى إلى 50‎%‎.

وأوضح «صالح» في تصريحات خاص لـ"البوابة نيوز" أن تلك التخفيضات ترجع لعدم وجود حلقات تسويقية، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في زيادة عدد المنافذ الثابتة لتصل مع منتصف 2024 الي 300 منفذ وكذلك زيادة المنافذ المتحركة والمعارض، حيث أن الوزارة تعمل منذ 3 سنوات بمنظومة المنافذ المتكاملة حيث إنها لديها 274 منفذ توزيع ثابتا للسلع، وموجودة في منافذ وزارة الزراعة، الطب البيطري، والمراكز البحثية، بالإضافة إلى 33 مركزا متحركا يجوب المحافظات بالتنسيق مع المحافظين تنتشر في الشوارع الرئيسة ذات الكثافة السكانية المرتفعة بالتنسيق مع المحافظين.



وأكد «صالح»، أن الوزارة مستمرة في ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بـ 220 سلعة، لافتًا إلى أن كل السلع بمنافذ الوزارة تقل عن مثيلتها من حيث السعر بما يتراوح بين 20% إلى 30% و50% في بعض السلع، كما أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وجه بضخ كميات إضافية يوميا، بحيث تكون بجودة عالية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي بالعمل على زيادة التغطية لخدمة جميع المراكز والمحافظات.

وأضاف "صالح" أن مبادرة خير مزارعنا لأهالينا أعلنت عن أسعار بعض المنتجات والسلع على النحو كالاتي:

كيلو اللحوم البلدي 300ج وكيلو الأرز 30 جنيه.

كيلو الزيت 65 جنيه

البطاطس الـ5 كيلو 30 جنيه

البرتقال الـ2 كيلو 15 جنيه

المكرونة 10 جنيه وزن 400 جرام.

السمك البلطي درجه أولى 70 جنيه.

الدواجن الفريش 110 جنيه لوزن كيلو.