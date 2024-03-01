شاهد.. أبرز المحطات الفنية في حياة الموسيقار الراحل حلمي بكر

أعلنت الفنانة نادية مصطفي منذ قليل، وفاة الموسيقار الكبير حلمي بكر، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 86 عاما.

نرصد في التقرير التالي أبرز المحطات الفنية في حياة الموسيقار الراحل حلمي بكر، فهو من مواليد 6 ديسمبر 1937، ولحن لعدد كبير من كبار المطربين في مصر والوطن العربي، من أبرزهم، ليلى مراد ووردة الجزائرية ونجاة الصغيرة، كما قدم 48 مسرحية غنائية، من أبرزها "سيدتي الجميلة" و"حواديت" و"موسيقى في الحي الشرقي"، ولحن العديد من الأغاني الناجحة من أبرزها "الحلم العربي"، كما اكتشف العديد من المواهب الصوتية المميزة وقدمهم إلى الجمهو.

تزوج حلمي بكر من الفنانة سهير رمزي، لكن زواجهما لم يستمر طويلا.