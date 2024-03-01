دوري أبطال أفريقيا.. يانج أفريكانز يفرض التعادل على الأهلي في الشوط الأول

فرض فريق يانج أفريكانز التنزاني التعادل السلبي على الأهلي في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

كان الأهلي الأخطر على مرمى الضيوف وسجل بيرسي تاو هدفا ولكن تم الغاءه بداعي التسلل.

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل الفريق الذي يخوض بع مواجهة يانج أفريكانز التنزاني، التي تجمع الفريقين ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

تأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث يتصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط بينما ضمن فريق يانج أفريكانز التنزاني الصعود أيضا.

جاء تشكيل الاهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: موديست.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: رضا سليم وحمزة علاء ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وكريم فؤاد وطاهر محمد ومحمد هاني وكريم الدبيس ووسام أبو علي.