ألمانيا وفرنسا تطالبان بإجراء تحقيق في إرتكاب إسرائيل مجزرة جديدة بغزة

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الجمعة، إنه يتعين على إسرائيل إجراء تحقيق كامل في كيفية استشهاد 112 فلسطيني، يوم أمس الخميس، أثناء انتظارهم الطعام، حيث أصبحت ألمانيا آخر من يدعو إلى توضيح بشأن واحدة من أكثر الحوادث دموية في قطاع غزة منذ بدء الحرب، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن 112 شخصا على الأقل استشهدوا وأصيب المئات، يوم أمس الخميس، بعد أن فتح جيش الاحتلال الإسرائيلي النار بينما كان مدنيون فلسطينيون ينتظرون استلامهم للطعام.

وأوضحت الوزيرة الألمانية: "أراد الناس الإمدادات لأنفسهم ولأسرهم وماتوا،" وعبرت عن استياءها من ما حدث.

وأضافت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يحقق بشكل كامل في كيفية حدوث ذلك، متابعة: "الناس هناك أقرب إلى الموت من أن يكونوا أحياء. ويلزم تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية ".

وكررت بيربوك دعوتها إلى وقف إطلاق النار للأغراض الإنسانية، وقالت: "هناك حاجة إلى وقف إطلاق النار للأغراض الإنسانية حتى يمكن إطلاق سراح الرهائن من أيدي حماس ولا يموت المزيد من الناس في غزة. وتوزيع المساعدات بأمان."

ويأتي ذلك بعد أن قالت فرنسا إنها ستدعم دعوة الأمم المتحدة لإجراء تحقيق مستقل في الحادث، ووصف وزير الخارجية الفرنسي الحادث بأنه لا يمكن الدفاع عنه.