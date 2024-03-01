نائب محافظ قنا يتفقد معرض "أهلا رمضان" بالوقف

تفقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا حركة البيع والشراء بمعرض " أهلا رمضان " لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بقرية المراشدة بمركز الوقف، رافقه محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحسن محمد القط وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية والنائب محمد كمال موسي عضو مجلس الشيوخ، وحسن الزمقان رئيس مركز ومدينة الوقف.

وقال نائب محافظ قنا، أن معارض اهلا رمضان تقدم أنواع مختلفة من السلع الغذائية والإستهلاكية بأسعار مخفضة، و جودة عالية، للتخفيف عن محدودى الدخل ورفع الأعباء عنهم .

وأضاف عمر، أنه تم إقامة معارض أهلا رمضان بكافة مراكز المحافظة من ابوتشت شمالا إلى مركز قوص جنوبًا، فضلا عن الدفع بالسيارات المتنقلة التي تحمل سلع غذائية مدعمة.

يذكر أن محافظة قنا بها 718 منفذ ومعرض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ما بين ثابت ومتحرك ، تتبع العديد من الجهات ( مديرية التموين – القوات المسلحة – وزارة الداخلية – الغرفة التجارية – مشروعات الأمن الغذائى بالمحافظة – الجمعيات الأهلية – مديرية الزراعة – صندوق تحيا مصر – الأحزاب السياسية – مديرية التربية والتعليم).

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