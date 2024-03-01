ختام فاعليات الدورة التدريبية للإسعافات الأولية لطلاب جامعة المنوفية

اختتمت فعاليات الدورة التدريبية لطلاب الجامعة التي عقدت بقاعة اعداد القادة بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالتعاون مع كلية التمريض خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٩ فبراير، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية.

وأكد الدكتور أحمد القاصد أهمية هذه الدورات لزيادة وعي الطلاب بأساسيات الإسعافات الاولية للحفاظ على حياة المقربين او قد تكون سببا فى إنقاذ حياة احد الأشخاص، والتصرف بشكل سليم وبثبات انفعالي في المواقف الطارئة والحوادث والإصابات المفاجئة.

وأشار إلى أن التدريب يتضمن كيفية التعامل مع الحالات الطارئة والحوادث، والأزمة القلبية وانسداد مجرى الهواء المفاجئ وإنعاش القلب والتنفس وحالات والجروح، والنزيف والحروق والكسور، والأدوات الضرورية التي يجب أن تكون في كل منزل او في شنطة الاسعافات الأولية.

وأشار إلى أهمية هذه الدورات التي تسهم في تنمية قدرات طلاب الجامعة علي التصرف السليم ومساعدة الآخرين والتفاعل الإيجابي وقت الأزمات.

وأضاف رئيس الجامعة أن الدورة استفاد منها ٧٠ طالب وطالبة من جميع كليات الجامعة.

وشهدت الدورة وورش العمل بها تفاعلا كبيرا من جانب الطلاب.

وحاضر في الدكتورة امال السيد شحاتة عميد كلية التمريض و الدكتورة نرمين محمد عيد وكيل كلية التمريض لشئون التعليم والطلاب ومجموعة من اعضاء هيئة التدريس بالكلية.

واشرف على التنظيم الدكتور محمد جميل شاهين مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب و اسامة ضيف مدير إدارة اعداد القادة وفريق الادارة.