المؤتمر "التاسع" لشباب الباحثين بجامعة سوهاج يوصي بتوجيه البحوث العلمية في إطار مبادرة مصر 2030



اختتمت فعاليات المؤتمر العلمي التاسع لشباب الباحثين بجامعة سوهاج بحضور الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصريه، والدكتور طارق سعده نقيب الاعلاميين، والدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد حسانين رئيس اللجنة العلمية، والدكتورة صباح صابر رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر وعدد من اعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين وذلك بمركز المؤتمرات الدولي بمقر الجامعة الجديدة.

وفي بدايه كلمته أعرب الدكتور حسان النعماني عن سعادته باستضافة المؤتمر لكوكبة من رموز الدولة المصرية، موجهًا التهنئة لشباب الباحثين واللجنه المنظمة على نجاح هذا المؤتمر، مثمنًا ما قدمه شباب الباحثين من بحوث أسهمت في تطور حركة البحث العلمي الهادفة إلى معالجة القضايا المعاصرة التي تهم الباحثين والمهتمين، وايضًا مشاركه شباب المبتكرين وطلاب الجامعة وطلاب التعليم قبل الجامعي بافكارهم البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم التي ساهمت في اثراء المؤتمر.

وأعلن الدكتور حسان النعماني عن أهم التوصيات، والتي كان منها التوصيه بتوجيه البحوث العلمية في اطار مبادره مصر 2030 وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه نحو النهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي، ودعم الموهوبين من ذوي الهمم " قادرون باختلاف"، الي جانب توفير متطلبات بحوث ترشيد المياة واستهلاك الطاقة والطاقة المتجدده وتوفير متطلبات الابحاث الخاصة بالمحاصيل الاقتصادية الهامه.

كما اوصي المؤتمر بالتوجيه نحو البحوث الخاصة بالأمراض الميكروبية والمتوطنه، والاهتمام بالأبحاث الخاصة بإنتاج مستحضرات صيدلانية محلية، وتوفير مستلزمات البحوث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبحوث التكنولوجيا الحيويه.التوجيه نحو زيادة البحوث الخاصه بالتغيرات المناخية، الاهتمام بمجالات العلوم الانسانية والزراعية والطبية المختلفة.

كما اعلن النعماني عن اهمية دعم المواهب في المرحلة قبل الجامعية وترسيخ مفاهيم البحث العلمي لديهم، والحث علي التواصل بين الأجيال المتعاقبه في مجال البحث العلمي. دعم المواهب الشابه في مجالات الابداع والابتكار، وتشجيع التواصل بين الاكاديمين وقطاع الانتاج والخدمات.