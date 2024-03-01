بوتين: الأخبار عن نشر روسيا أسلحة نووية في الفضاء كاذبة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الأخبار التي يروجها الغرب بشأن نشر روسيا أسلحة نووية في الفضاء غير صحيحة وموسكو ليس لديها مثل هذه الخطط، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».



وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين "هذه ليست المرة الأولى التي نرى فيها خطابا غير مسؤول من فلاديمير بوتين. لا يمكن لزعيم دولة مسلحة نوويا أن يتحدث بهذه الطريقة".

وأضاف "تواصلنا في الماضي بشكل خاص ومباشر مع روسيا بشأن تداعيات استخدام السلاح النووي".

وأوضح ميلر "ليس لدينا أي مؤشر على أن روسيا تستعد لاستخدام سلاح نووي".

بدوره، قال وزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان ليكورنو الخميس لصحفيين بالقرب من تولوز "لقد استمعت بعناية إلى ما قاله رئيس الاتحاد الروسي هذا الصباح. عندما تمثل قوة نووية، ليس لديك الحق في أن تكون غير مسؤول وأن تقوم بالتصعيد".

وحذّر بوتين في خطاب للأمة الخميس الغرب من "تبعات مأسوية" على أي دولة ترسل قوات إلى أوكرانيا للقتال ضد الجيش الروسي.

وشدد الرئيس الروسي على أن "كل ما يبتكره الغرب يخلق خطرا فعليا لنزاع باستخدام الأسلحة النووية، وبالتالي القضاء على الحضارة".