أهم الأطعمة والمشروبات بعد التمارين الرياضية

أهم الأطعمة الصحية التي يجب تناولها بعد ممارسة الرياضة مثل الجيم والتمارين العنيفة، لتحقيق أقصى استفادة منه.

ويجب تناول نظام غذائي جيد يحتوي علي العناصر الغذائية خاصة بعد ممارسة الرياضة، للاستفادة من التمرين وتعزيز نمو وبناء العضلات.

ولعمل التوزان بين التمرين والنظام الغذائى للوصول لأقصي النتائج يجب تحديد عدد من الأطعمة التى تحتوى على البروتين وتناولها بعد التمرين، مثل الزبادى الطازج مع الفواكه فهو غنى بالفيتامينات والكالسيوم والمعادن، ويعطى مصدر طاقة، ويمكن لزيادة القيمة الغذائية إضافة بعض من بذور الشيا.

أيضا زبدة الفول السودانى من الأطعمة الصحية ، التى تعطيك كمية من الطاقة بعد التمرين، فهى غنية جدا بالبروتين والدهون الصحية، مع إضافة الموز لها ، أوعصائر الفاكهة الطازجة أحد أهم المغذيات السريعة التي تعطى دفعة من الطاقة بعد التمرين ويمكن إضافة مسحوق البروتين لها.

ويعتبر البيض المسلوق وجبة غذائية جيدة قبل وبعد التمرين، لأنه غني بالبروتين والكالسيوم والفيتامينات، ويساعد على بناء العضلات بسرعة ، واللبن قليل الدسم مع أو بدون شراب الشيكولاتة غني جدا بالكالسيوم والفيتامينات والمعادن والطاقة، كما أنه قد يمثل مصدرا صحيا لإنهاء روتين التمرين.