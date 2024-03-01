جامعة قناة السويس تبدأ تنفيذ مقترح تشجيع النشر العلمي بالجامعات المصرية

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة ستبدأ في تنفيذ مقترح متكامل لتشجيع النشر العلمي بالجامعة، وفقاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للدراسات العليا والبحوث.

هذا وقد كشف الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن المقترح يتضمن إعفاء طلاب الماجستير والدكتوراه من تقديم الرسالة العلمية بالشكل التقليدي المتعارف عليه، وبما لا يتعارض مع اللوائح الداخلية للبرامج الدراسية، لافتاً إلى أن هذا القرار ينطبق على حالات معينة، ولا يؤثر هذا النظام على المسار الأساسي لطلاب الماجستير والدكتوراه - كتابة الرسالة بشكلها التقليدي والمناقشة العلنية من لجنة الحكم- لكن يعد مساراً بديلاً وموازيا للطلاب الراغبين في النشر العلمي الدولي، الذي تشجعه وتحرص عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طبقاً لاستراتيجيتها الوطنية 2023.

كما لا يؤثر الإعفاء- من عمل الرسالة التقليدية بحال من الأحوال-على حق الطالب والمشرفين في مكافآت النشر العلمي المقررة من مجلس الجامعة، ولا المكافآت المقررة لأعضاء لجنة الحكم على الرسالة.

أما عن حالات الإعفاء - فأوضحها الدكتور محمد سعد زغلول وهي:

يعفى طالب الماجستير من تقديم الرسالة بالشكل التقليدي المتعارف عليه في حالة نشر بحثين، أحدهما مستخلص من الرسالة العلمية (original paper)، والبحث الآخر كمقالة مرجعية(Review article) في مجال التخصـص الدقيق على الأقل في أحد الدوريات العلمية المصنفة عالميا في قائمة أفضل 25 % (Q1) بقواعد بيانات كلاريفيت.

بينما يعفي طالب الدكتوراه من تقديم الرسالة بالشكل التقليدي المتعارف عليه في حالة نشـر ثلاثة أبحاث، اثنين منها مستخلصة من الرسالة العلمية (original paper)، والبحث الثالث كمقالة مرجعية (Review article) في مجال التخصـص الدقيق على الأقل في أحد الدوريات العلمية المصنفة

عالمياً بقائمة أفضل 25% (Q1) بقواعد بيانات كلاريفيت.

وتابع نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الطالب يقدم مجلداً بديلاً عن الرسالة التقليدية للماجستير أو الدكتوراه بمحتوى محدد المواصفات.

هذا ويتم تشكيل لجنة الحكم والمناقشة للرسالة بالأسلوب والآليات المتعارف عليها طبقا للوائح الداخلية والقوانين

المـُنظمة، وتكون مهمتها مناقشة الطالب في موضـوع البحث أو الأبحاث المقدمة وأن تكون مطابقة ومرتبطة

بموضوع وخطة البحث (البروتوكول) المعتمدة من مجلس الكلية وكذلك التأكد من أن المجلات المنشور فيها البحث تقع ضمن الفئات المستهدفة، وأن الطالب ملم إلماما كافيا بموضوع البحث ومنهجيته.

على أن تتقدم لـجنة الحكم بالتقارير الفردية والتقرير الجماعي على النماذج المعدة لذلك والمعتمدة من مجلس

الدراسات العليا والبحوث بكل جامعة، بحيث تضمن الإجابة على الأسئلة السابقة، وفي حالة عدم اجتياز الطالب للمناقشة يعود للمسار التقليدي أو يمنح فرصة لإعادة المناقشة ويعتمد ذلك على رأي اللجنة.

وجدير بالذكر أنه يجب أن يكون تاريخ نشر البحوث بعد مدة مناسبة من القيد/ التسجيل حسب طبيعة كل دراسة، وتحدد المكتبة الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات تصنيف المجلة وتخصصها وقت النشر.