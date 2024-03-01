واشنطن وسول تبحثان المخاوف بشأن دعم الصين لقطاع الصناعة الدفاعية الروسية

بحثت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية المخاوف بشأن دعم الصين للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية، وشددا على أهمية تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان عبر موقعها الاإكتروني، اليوم اليوم الجمعة، أن ذلك جاء خلال اجتماع نائب وزير الخارجية الأمريكي كيرت كامبل ووزير خارجية كوريا الجنوبية تشو تاي يول في واشنطن العاصمة.

وأكد نائب وزير الخارجية الأمريكي التزام الولايات المتحدة الثابت تجاه كوريا الجنوبية، مشددا على أهمية التحالف بين واشنطن وسول باعتباره محور السلام والأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها.

وناقش الجانبان أهمية العلاقة الثلاثية بين واشنطن وسول وطوكيو في مواجهة التحديات العالمية الأكثر صعوبة.

وتطرق الجانبان أيضًا إلى الشراكة الاقتصادية النابضة بالحياة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، والتي تعود بفوائد هائلة على كلا البلدين.

وناقشا الإجراءات العدوانية الأخيرة والتصريحات الصادرة عن كوريا الشمالية ودعا بيونج يانج إلى العودة إلى الحوار.

وأشارا أيضًا إلى التعاون العسكري المقلق بين روسيا وكوريا الشمالية، بما في ذلك استخدام روسيا للصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية ضد أوكرانيا، الأمر الذي يشكل تهديدًا خطيرًا للاستقرار الإقليمي ومنع انتشار الأسلحة النووية على مستوى العالم.

