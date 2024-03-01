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الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

شهيدان وجريح من أسرة واحدة برصاص الاحتلال جنوب غرب الخليل

الشهيدان
الشهيدان
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أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، الرصاص الحي على ثلاثة أشقاء، في بلدة دورا جنوب الخليل بالقرب من بيت مرسم، فاستشهد الأول على الفور إثر رصاصة في القلب، واستشهد الثاني متأثرًا بجراحه، وأصيب الشقيق الثالث لهم برصاصة في القدم، وتم نقلهم إلى مستشفى دورا الحكومي.

وأمس الخميس، ارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى الفلسطينيين، جراء القصف المدفعي والغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة على كافة أنحاء قطاع غزة، وبتوجية الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين المدنيين، فاستشهد أكثر من 70 مواطنًا فلسطينيًا وإصابة المئات، جراء النيران الإسرائيلية التي فتحها الجيش الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين، الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية.

كما نفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية، استهدفت منازل المواطنين غرب مدينة خان يونس، واستشهد 3 مواطنين فلسطينيين جراء تلك الغارات.

واستشهد 4 أطفال فلسطينيين في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، نتيجة سوء التغذية والجفاف، وأكدت مصادر طبية فلسطينية، أن توقف مولدات المستشفيات يجعلها بمثابة نقاط طبية ضعيفة، وعاجزة عن توفير الخدمات المنقذة للحياة.

شهيدين جريح مصاب رصاص الاحتلال جنوب غرب الخليل