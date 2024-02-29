مشاركة ٢٥ مبتكرا و٥ مشاريع لطلاب قادرون بإختلاف بمعرض جامعة سوهاج

افتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، معرض الإبتكار والإبداع والذي يأتي ضمن فعاليات المؤتمر العلمي التاسع لشباب الباحثين، بمشاركة ٢٥ مبتكر و٥ مشاريع للطلاب قادرون بإختلاف، ونظتمه مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا والابتكار (تايكو) الجامعة بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج، بحضور كلا الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، نواب رئيس الجامعة، والدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتورة صباح صابر رئيس اللجنة التنسيقية، والدكتور أحمد حسانين رئيس اللجنة العلمية، وعدد من القبادات التتفيذية والشعبية، وذلك بالحرم الجامعي الجديد.

