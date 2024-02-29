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الخميس 29 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

شوط أول سلبي بين الزمالك والداخلية في الدوري

زيزو نجم الزمالك
زيزو نجم الزمالك
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سيطر التعادل السلبي على نتيجة الشوط الأول لمباراة الزمالك و الداخلية، التي تقام مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على التواجد  في مقصورة ستاد القاهرة لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة الداخلية  بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

بدأ الزمالك اللقاء بتشكيل يضم :

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع:  أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - سيف جعفر - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم : ناصر منسي.

و يتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمود علاء وعمر جابر و محمد شحاتة ومحمد أشرف "روقا" ويوسف أوباما ومهاب ياسر ومصطفى شلبي وسامسون أكينيولا.

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