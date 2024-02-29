شمال سيناء تشارك في دوري ثقافي لشباب المحافظات الحدودية خلال ملتقى "أهل مصر" بالإسكندرية

تواصلت فعاليات الملتقى الثقافي الخامس عشر لشباب المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر" بمحافظة الإسكندرية، المقام برعاية د. نيڤين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بقصر ثقافة الأنفوشي تحت شعار "يهمنا الإنسان"، بمشاركة 130 شابا وفتاة، حتى يوم 3 مارس المقبل.

بدأت فعاليات اليوم الرابع مع الدوري الثقافي بين شباب الملتقى، وأداره أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال والمشرف التنفيذي للملتقى، وتضمن مجموعة من الأسئلة المتنوعة في مجالات الرياضة، المسرح، التاريخ، الدراما، الجغرافيا والأدب وغيرها بهدف بث روح التنافس الإيجابي بين المشاركين.

وشهد الدوري الثقافي 4 جولات، جاءت الأولى بين شباب محافظتي أسوان وشمال سيناء، وجاءت الجولة الثانية بين شباب محافظتي جنوب سيناء والقاهرة، أما الثالثة فكانت بين شباب محافظتي الإسكندرية والبحر الأحمر، وجاءت الجولة الرابعة بين شباب محافظتي الوادي الجديد ومرسى مطروح. وانتهت الجولة الأولى بفوز كل من شباب محافظات: شمال سيناء، القاهرة، الوادي الجديد، ومطروح.

وأقيمت المباراة الأولى في الجولة الثانية بين شباب الوادي الجديد والقاهرة وفاز بها شباب الوادي الجديد، أما المباراة الثانية فكانت بين شباب شمال سيناء والبحر الأحمر انتهت بفوز شباب البحر الأحمر.

واختتمت فعاليات الدوري الثقافي بفوز شباب الوادي الجديد عقب المباراة التي جمعت بينهم وبين شباب محافظة البحر الأحمر في الجولة الثالثة والأخيرة.

من ناحية أخرى تواصلت فعاليات الورش الحرفية التي ينظمها الملتقى، وكانت البداية مع ورشة "الديكوباج" قامت خلالها المدربة رانيا المهدي بتدريب الشباب على كيفية عمل ملامس باستخدام المعجون، والطباعة بالاستنسل بألوان مخففة.

وخلال ورشة الكونكريت "الجبس" عرّف المهندس نادر حسن المتدربين على طريقة دمج الألوان، إلى جانب تصميم مجموعة من البراويز وأدوات المائدة بتنقية الترخيم.

كما قامت المدربة هبة فرج خلال ورشة "الجلد" بتدريب الفتيات على طريقة تركيب بطانة لحقائب بأحجام مختلفة.

بينما قامت المدربة نسرين مجدي خلال ورشة "الحلي" بتدريب الفتيات على تصميم عقد سواريه بأشكال متنوعة.

هذا وتواصلت فعاليات ورشة "مشغولات الصدف والطرق على النحاس" وقام المدرب جلال عبد الخالق خلالها بتعريف الشباب على طريقة الحفر الغائر على الصدف لتحديد اللوحة، إلى جانب تدريبهم على كيفية عمل السطح الأملس والخشن على رقائق النحاس.

واستمرت ورشة "الخيامية" للمدرب عماد إبراهيم، فيما استكمل المتدربون عمل الفوانيس بأحجام مختلفة خلال ورشة "الأركيت" للمدرب أيمن السعدني.

من ناحية أخرى قام المونتير أحمد فتحي بتدريب الشباب على كيفية تعديل الصورة ببرنامج الفوتوشوب خلال ورشة "التصوير"، وواصل الفنان عاصم عبد المنعم تدريبات الأداء الصوتي بشكل فردي وجماعي.

كما شهد اليوم تدريبات مكثفة خلال ورشة "المسرح" حيث قام المخرج محمد صابر بتدريب الشباب على أعمال مسرحية مختلفة، وواصلت المدربة سمر عناني تقديم القصص الشعبية خلال ورشة "الحكي"، بينما قامت الكاتبة عزة رياض بتدريب الشباب على كيفية كتابة الحوار، خلال ورشة كتابة "القصة القصيرة".

يقام الملتقى بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتنظمه الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لت