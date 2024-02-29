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الخميس 29 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في حريق محطة وقود بالبحيرة

صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
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أصيب 9 أشخاص بحروق متفرقة في أنحاء أجسادهم نتيجة لحريق هائل اندلع في محطة وقود سيارات، بقرية الأبعادية التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، تم نقل المصابين فورًا إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

والمصابون هم كل من:" السيد ع.ج، 37 عامًا، السيد ي.ع، 35 عامًا والسيد ع.م، 47 عامًا والسيد ح.ع، 49 عامًا والسيد م.م، 29 عامًا والسيد ي.ج، 17 عامًا والسيد م.ج، 32 عامًا والسيد ح.م، 52 عامًا والسيد م.ا، 45 عامًا"، جاري الآن اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للعناية والمعالجة.

تعمل السلطات المحلية وفرق الدفاع المدني والإسعاف بكل قوة على مكافحة الحريق وتوفير الرعاية اللازمة للمصابين،  تم فتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث وتطبيق الإجراءات الوقائية لمنع حوادث مماثلة في المستقبل.

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