وفد رفيع المستوى من المجلس الدولي للمطارات يزور مطار القاهرة

أجرى كل من لويس فيليب دي أوليفيرا رئيس المجلس العالمي للمطارات وإيمانويل تشافيز رئيس المجلس الدولي للمطارات-إقليم إفريقيا وعلي التونسي سكرتير عام المجلس الدولي للمطارات لإقليم أفريقيا زيارة إلى مطار القاهرة الدولي.

جاء ذلك على هامش مؤتمر المجلس الدولي للمطارات.

وخلال الزيارة تم الاطلاع على أحدث التطورات بمطار القاهرة الدولي، حيث شاهد الوفد المشاية الكهربائية التي تربط بين الجراج متعدد الطوابق ومباني الركاب ‏وتحتوى على 5 أماكن للخدمات موزعة بطول المشاية ومزودة بعربات اخدم نفسك وعربات الجولف كار، كما تم زيارة الجراج متعدد الطوابق والذي تصل طاقته الاستيعابية لأكثر من 2500 سيارة ‏بمساحة للدور 18000 م2 ومساحة إجمالية 90000 متر بالإضافة الي ساحة انتظار أمامية لخدمة ما يقرب من 100 أتوبيس ‏ومينى باص، وزيارة المحطة الجديدة للطاقة الشمسية التي تم تنفيذها أعلى الجراج متعدد الطوابق ‏بهدف دعم التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة فى قطاع الطيران. ‏

وقد تم تزويد صالات المطار بوحدات لشحن أجهزة الموبايل واللاب توب تستمد طاقتها من المحطة ‏الشمسية.

وفي نهاية الجولة زار الوفد مكتب المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات .

وأشاد الوفد بتنظيم الشركة القابضة للمؤتمر بالشكل الذي يليق بمصر كأحد أهم أعضاء المجلس الدولي للمطارات اقليم افريقيا و ممثل افريقا في المجلس العالمي للمطارات.

كما أشاد الوفد بمدى التطور الذي يتم بمطار القاهرة الدولي ومواكبته لأحدث النظم في مجال المطارات.

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