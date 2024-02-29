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البوابة سبورت

قطاع ناشئين المقاولون يستضيف منتخب مصر مواليد 2008 في مباراة ودية "صور"

علاء نبيل
علاء نبيل
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استضاف قطاع ناشئين المقاولون العرب منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 في مباراة ودية مع فريق المقاولون مواليد 2005 في اطار استعدادات المنتخب لتصفيات امم افريقيا 2024 بالمغرب.
 

وحرص يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين ومحمد عبد العزيز زيزو المشرف الفني لفرق الناشئين علي حضور المباراة والترحيب بعلاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة ومحمد يوسف مساعد المدير الفني لاتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب بقيادة أحمد الكاس المدير الفني، وتمني لهم دوام التوفيق في المباريات القادمة والحصول علي كأس البطولة.                                                                            ويضم منتخب مصر مواليد 2008 لاعب المقاولون العرب محمد طارق الذي ينتظم في معسكر المنتخب.

المقاولون يسرى عبدالغني أحمد الكأس