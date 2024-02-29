"الناشرين المصريين" يعلن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وانتخابات التجديد النصفى

أعلن اتحاد الناشرين المصريين، تأجيل اجتماع الجمعية العمومية وانتخابات التجديد النصفى لمجلس إدارة الاتحاد، لمدة أسبوع، حيث يتم عقدها يوم الخميس القادم الموافق 7/3/2024 الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الاتحاد.

وذلك نظرًا لعدم اكتمال النصاب القانوني المقرر لعقد اجتماع الجمعية العمومية، وطبقا لما تنص عليه المادة رقم "16" من قانون الاتحاد رقم 25 لسنة 1965، حسبما ذكر الاتحاد في بيان رسمى له.

وجدير بالذكر أنه تقدم للترشح على عدد ستة مقاعد بمجلس إدارة الاتحاد، وتأتى اسمائهم كالتالى :

1 أحمد سعيد عبد المنعــــــــــــــم سيد منشورات الربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

2 أحمد عبد المنعم أحمد سيد أحمــــــد مؤسسة حورس الدوليــــــــــــــــــــــــــــة

3 أحمد محمد عصام أحمد بديـــــــــــــر دار الشروق للنشر والتوزيــــــــــــــــــع

4 أحمد محمد محمد رشاد أحمــــــــــــــــــد مكتبة الدار العربية للكتـــــــــــــــــــــــاب

5 الجميلى أحمد شحاتـــــــــــه حسن دار وعد للنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

6 حسام حامد السيد عبد المطلـــــــــب دار المستقبــــــــــــــــــــــــــــــــل والنشر

7 رضا محمد عوض فـــــــــــــــــــــودة رؤيـــــــــــــــــــــــة للنشر والتوزيــــــــع

8 فتحى عبد المقصود حسن زيــــــــن دار همســـــــــــــــــــــــــــــــــــــه للنشر

9 محمد ابراهيم ابراهيم العبســـــــــــــي دار العلم والإيمـــــــــــــــــــــــــــــــــان

10 محمد فريد سعد زهـــــــــــــــــــــران مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية

11 محمد نبيه عبد التواب بيومــــــــــــــى دار إبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار للنشر

12 محمود خلف الله دردير زيـــــــــدان مؤسسة تبـــــــــــــــــــــــــــــــــارك للنشر

13 محمود عبد النبى محــــــــــود أحمد دفتر زين للنشر والتوزيـــــــــــــــــــــــــع

14 ممدوح على احمـــــــــــــــــــد محمد دار الحـــــــــــــــــــــــــرم للنشر والتوزيع

15 وائل صلاح الدين على المـــــــــــلا مصر العربية للنشر والتوزيــــــــــــــــــــع

16 وليد محمد أحمد مصطفـــــــــــــــــــى دار وليـــــــــــــــــــــــــــد للطباعة والنشر

وذلك بعد انسحاب كل من، زياد ابراهيم عبد المجيد دار بيت الياسمين ، ومحمد نجاح محمد دار الرسم بالكلمات.