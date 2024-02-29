حق الرد.. "مياه الشرب" توضح موقف مشروعات الصرف بوحدات قرى الساحل الشمالي

بعثت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ردًا على ما نشر بموقع “البوابة نيوز” يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024، تحت عنوان “إسكان النواب تناقش طلبات إحاطة حول الوحدات السكنية بالقري السياحية في الساحل الشمالي”.

وأوضحت الهيئة أنها تقوم حاليًا بتنفيذ مشروع الصرف الصحي بعدد من القرى وجارى أعمال تجارب التشغيل لمحطة الرفع وجارى التسليم الابتدائي لشبكة الإنحدار وخط الطرد ومحطة المعالجة لتشغيل المشروع ودخوله الخدمة لعدد القري بمركز أسيوط 30 قرية.

وأضافت، أن عدد القري المخدومة 7 قري بالاضافة الي منقباد غرب وإجمالي عدد القرى الجارى تنفيذها بمعرفة شركة المياه والصرف الصحي باسيوط 1 دير درنكة .

بالاضافة الى ان اجمالي عدد القري الجاري تنفيذها بمعرفة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بنسب تنفيذ متفاوتة 18 قرية وعدد القري التي تم توفير مواقع لها 4 قرى.

وتابعت: سيتم البدء بالتنفيذ فور انطلاق المبادرة الرئاسية المرحلة الثانية حياة كريمة حيث أن مركز اسيوط ضمن المبادرة الرئاسية، بالإضافة إلى أنه تم مؤخرا دخول محطة معالجة الصرف الصحى بعرب المدابغ بطاقة 60 ألف متر مكعب يوميا وتكلفتها 500 مليون جنيه والتى تخدم جزء من مدينة اسيوط و6 قرى وجاري تنفيذ معالجة بنى غالب الجديدة طاقتها 36/54الف وتكلفتها 361 مليون لخدمة 16 قرية وبلغ اجمالي المنصرف لمشروعات صرف صحى قري مركز اسيوط 2020 حوالى 2 مليار جنيه.