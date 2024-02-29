صحة غزة: مجزرة دوار النابلسي راح ضحيتها ما يزيد عن 70 شهيدا و280 مصابا

قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة، إن قوات الاحتلال ترتكب عمليات قتل ممنهجة ضد 700 ألف نسمة شمال غزة بالاستهداف والتجويع معا.

وأضاف القدرة في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن مجزرة دوار النابلسي راح ضحيتها ما يزيد عن 70 شهيدا و280 إصابة وتشكل تحولا جديدا في مسلسل الإبادة الجماعية، وأن هناك عشرات الإصابات بين حرجة وخطيرة وصلت مجمع الشفاء الطبي مما قد يرفع حصيلة شهداء المجزرة إلى 100 شهيد على الأقل.

وتابع القدرة، أن الطواقم الطبية غير قادرة على التعامل مع حجم ونوعية الإصابات التي تصل إلى مجمع الشفاء الطبي نتيجة ضعف الإمكانيات الطبية والبشرية.

وطالب القدرة المجتمع الدولي بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي وأوروبي، كما طالب المجتمع الدولي بتوفير ممر إنساني آمن يسمح بوصول المساعدات الطبية والإنسانية والوقود إلى شمال قطاع غزة.