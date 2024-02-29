البنتاجون يبحث إرسال مساعدات إلى أوكرانيا دون موافقة الكونجرس

تدرس وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إرسال المساعدات إلى أوكرانيا دون موافقة الكونجرس الأمريكي.

وبحسب بيان البنتاجون لا تزال تملك حوالي 4 مليارات دولار من أموال سلطة السحب الرئاسي المتاحة لأوكرانيا، مما يسمح بالسحب من مخزوناته الخاصة لإرسال معدات عسكرية إلى كييف، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وكان البنتاجون مترددًا في السابق في إنفاق أي من الأموال المتبقية دون ضمانات بأنه سيتم تعويضها من قبل الكونجرس من خلال طلب التمويل الإضافي الذي قدمته الإدارة بقيمة 60 مليار دولار.

وأكد المسؤولون أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بعد. لكن المسؤولين قالوا إن المحادثات حول هذا الخيار وغيره من الخطة البديلة المحتملة أصبحت ملحة بشكل متزايد خلال الأسابيع القليلة الماضية حيث أصبح الوضع في ساحة المعركة في أوكرانيا أكثر خطورة.

والتقى الرئيس الأمريكي جو بايدن بقادة الكونجرس، لمناقشة الحاجة الملحة للموافقة على حزمة المساعدة الجديدة لأوكرانيا.