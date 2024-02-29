السيسي يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني بمطار القاهرة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بمطار القاهرة الدولي.

ووصل رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مصر فى زيارة رسمية، لإجراء مباحثات ثنائية مشتركة كما سيتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

جدير بالذكر أنه في آخر اتصال هاتفي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، شدد البرهان على حرص السودان على استمرار النهج المثمر للعلاقات الأخوية بين البلدين.

وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على العلاقات شديدة الخصوصية بين البلدين، والاهتمام بالعمل المشترك على تعزيز تلك العلاقات، والحرص البالغ على أمن واستقرار السودان الشقيق.

كما أكد الرئيس مواصلة مصر لسياستها الثابتة والداعمة للسودان الشقيق على كافة المستويات، خاصةً خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها، أخذًا في الاعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي.

وثمن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان المساندة المصرية الأخوية والصادقة والحثيثة للحفاظ على وحدة وسلامة واستقرار السودان، خاصةً من خلال استقبال العديد من المواطنين السودانيين الأشقاء، والتي تأتي امتدادًا للدور المصري الفاعل والمقدر في محيطها الإقليمي بالكامل.

كما ثمن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان المساندة المصرية الأخوية والصادقة والحثيثة للحفاظ على وحدة وسلامة واستقرار السودان، خاصةً من خلال استقبال العديد من المواطنين السودانيين الأشقاء، والتي تأتي امتدادًا للدور المصري الفاعل والمقدر في محيطها الإقليمي بالكامل.