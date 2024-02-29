ads
الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تجديد حبس متهم في حيازة سلاح ناري وفرد خرطوش بالمرج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس متهم 15 يوما على ذمة التحقيقات لحيازته سلاح ناري محلي الصنع "فرد خرطوش" والحشيش المخدر بمنطقة المرج.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد قيام عاطل بحيازة المواد المخدرة، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إليه وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوة أمنية في ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش – فرد خرطوش طلقة من ذات العيار)، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة التحريات ا المعلومات المواد المخدرة و المواد المخدر جنح المرج حيازة المواد المخدرة