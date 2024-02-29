تجديد حبس متهم في حيازة سلاح ناري وفرد خرطوش بالمرج

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس متهم 15 يوما على ذمة التحقيقات لحيازته سلاح ناري محلي الصنع "فرد خرطوش" والحشيش المخدر بمنطقة المرج.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد قيام عاطل بحيازة المواد المخدرة، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إليه وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوة أمنية في ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش – فرد خرطوش طلقة من ذات العيار)، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.