استئناف محاكمة المتهم بالتعدي على طبيب المطرية

تستأنف محكمة جنح المطرية، اليوم الخميس، محاكمة المتهم بالتعدي على طبيب داخل مستشفى المطرية التعليمي.

ووجهت النيابة إلى المتهم تهمتي استعراض القوة والاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله.

وذكر التقرير الطبي الخاص بالطبيب محمد سامي يعاني من إصابة بكسر في عظام الجمجمة وكسر بعظمة الترقوة ونزيف حاد بالمخ وكدمات متفرقة بالوجه والجسم واضطراب بدرجة الوعي، وخضوعه لعملية جراحية بالمخ ويحتاج علاج.

وباشرت نيابة المطرية التحقيق، في واقعة إصابة طبيب بجروح خطرة على أحد أقارب مريضة أثناء تلقيها العلاج بمستشفى المطرية التعليمي.

وأمرت باستدعاء طاقم التمريض للاستماع لأقوالهم حول الواقعة، كما طالبت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب، وطالبت بتحريات المباحث الجنائية في الواقعة.

كانت قد شهدت مستشفى المطرية التعليمي، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة والسكان، واقعة تعدٍّ على الفريق الطبي بالمستشفى بقسم الرعاية المركزة، من قبل مرافق إحدى الحالات المريضة بالمستشفى.