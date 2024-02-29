اليوم.. طقس مائل للحرارة على جميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة 28

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وجنوب سيناء حار علي جنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ويشهد الخميس شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

كما يشهم اليوم نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 16 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 17 وعلى شمال الصعيد 28 والصغرى 13، وعلى جنوب الصعيد 31 العظمى والصغرى 16 درجة .