مجلس السيادة السوداني: البرهان يتوجه إلى القاهرة ويلتقي الرئيس السيسي

توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، صباح اليوم الخميس، إلى جمهورية مصر العربية فى زيارة رسمية.

وأوضح مجلس السيادة السوداني في بيان له، أن رئيس مجلس السيادة والرئيس عبد الفتاح السيسي سيعقدان مباحثات ثنائية مشتركة، كما سيتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان في وداع البرهان بمطار بورتسودان الدولي عضو مجلس السيادة السوداني الفريق مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر، والأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف وعدد من السادة الوزراء.

ويرافق رئيس مجلس السيادة خلال الزيارة وزير الخارجية السوداني المكلف السفير علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.