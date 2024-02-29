إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم الجلزون شمال رام الله

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مخيم الجلزون، شمال رام الله بالضفة الغربية، بعدد كبير من الآليات العسكرية، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، على المواطنين خلال اقتحام المخيم، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

كما أضافت، أن قوات الاحتلال، داهمت عدة منازل داخل المخيم، وقامت باعتقال الاسير المحرر صالح محمد حسونه من منزله في مخيم الجلزون بعد إطلاق النار عليه وإصابته في القدم.

واعتقلت قوات الاحتلال، الطفل أحمد أمين الطيطي، ووالده أمين الطيطي، بعد مداهمة منزليهما، في منطقة خلة نفيسة بمحافظة الخليل .

وذكرت مصادر فلسطينية لوكالة أنباء "وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بني نعيم بعدة آليات، وجابت عدة أحياء، وتمركزت في منطقة واد الجوز في البلدة.