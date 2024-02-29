كأس الاتحاد الإنجليزي| مانشستر يونايتد يتخطى نوتنجهام بـ«شق الأنفس»

تخطى فريق مانشستر يونايتد، نظيره نوتنجهام فورست في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما انتصر عليه بشق الأنفس، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب سيتي جراوند.

وفاز مان يونايتد على نوتنجهام بهدف للا شئ، ليبلغ دور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل هدف اللقاء الوحيد، البرازيلي كارلوس كاسيميرو في الدقيقة 89 من صناعة برونو فيرنانديز.

انتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل السلبي، بعدما فشل لاعبو الفريقين في قص شريط أهداف المباراة.

وفي الشوط الثاني، استمر التعادل كثيرًا حتى الأمتار الأخيرة من المواجهة قبل أن يأتي كاسيميرو ويبلغ بالشياطين الحمر ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبذلك، ضرب مانشستر يونايتد، موعدًا مع ليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ليتجدد كلاسيكو إنجلترا على ملعب أولد ترافورد يوم 16 مارس المقبل.