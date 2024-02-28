كأس الاتحاد الإنجليزي.. راشفورد رأس حربة مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام

أعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيل الأساسي الذي يواجه به نوتنجهام فورست، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات دور ثمن النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحل فريق مانشستر يونايتد، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره نوتنجهام بملعب سيتي جراوند، على أن ينطلق اللقاء في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود ماركوس راشفورد هجوم الشياطين الحمر، حيث إنه يخوض اللقاء في مركز رأس الحربة، ويعاونه في الخط الهجومي، البرازيلي أنتوني وأليخاندرو جارناتشو.

ويتواجد المغربي سفيان أمرابط ضمن التشكيل الأساسي لفريق مان يونايتد، إذ يبدأ في مركز الظهير الأيمن.

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة نوتنجهام

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ليندلوف، سفيان أمرابط، رافائيل فاران، ديوجو دالوت

خط الوسط: برونو فيرنانديز، كارلوس كاسيميرو، سكوت ماكتومناي

وفي الهجوم: ماركوس راشفورد، أليخاندرو جارناتشو، أنتوني.