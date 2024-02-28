الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق

تصدت الدفاعات الجوية السورية مساء اليوم الأربعاء لهجوم جوي إسرائيلي في سماء العاصمة دمشق، مؤكدة إسقاط عدد من الصواريخ.

وقال مراسل وكالة "الإخبارية السورية"، إن "الدفاعات الجوية السورية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ التي أطلقها الجيش الإسرائيلي".

ووفقا لوكالة "شام إف إم" السورية، "العدوان الإسرائيلي استهدف بلدة حجيرة وإحدى النقاط في مطلع طريق مدينة السيدة زينب، والمعلومات الأولية تفيد بوقوع إصابات، كما توجهت فرق الإطفاء للمنطقة عقب تصاعد ألسنة الدخان".

وأشار مراسل وكالة "سبوتنيك" إلى أن فرق الدفاع المدني والإطفاء توجهت إلى موقع سقوط أحد الصواريخ الإسرائيلية في محيط "مخيم اليرموك" جنوبي العاصمة دمشق.

يشار إلى أنه ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، نفذ الجيش الإسرائيلي عدة ضربات لسوريا ولبنان، استهدفت قيادات في "حماس" و"حزب الله" اللبناني والحرس الثوري الإيراني.