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الأربعاء 28 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي

بوابة العرب

استشهاد 4 أطفال نتيجة الجفاف وسوء التغذية بمستشفى كمال عدوان شمال غزة

أرشيفية
أرشيفية
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أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، مساء اليوم الأربعاء، باستشهاد 4 أطفال فلسطينيين بمستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، نتيجة الجفاف وسوء التغذية.

وأضافت الوزارة أن 7 أطفال آخرين في حالة الخطر الشديد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

وأعلنت إدارة مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة الفلسطيني، اليوم الأربعاء، خروج المستشفى من الخدمة ابتداء من اليوم بسبب نفاذ الوقود.

وتعاني مستشفيات شمال غزة من نقص الوقود بسبب حصار الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، ورفض الاحتلال إدخال المساعدات الي قطاع غزة عبر معبر رفح ووقوف سيارات المساعدات علي المعبر.

ويعاني القطاع الطبي في قطاع غزة ضعف الإمكانيات ونقص الأدوية بسبب الحرب الطاحنة التي تشنها قوات الاحتلال علي الشعب الفلسطيني العزل والتي تصل الي حد حرب الإبادة.  

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