إيمان كريم: الرئيس السيسي حريص على دعم الأشخاص ذوي الاعاقة ماديا ومعنويا

أعربت الدكتورة ايمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، عن سعادتها باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأبنائه من ذوي الإعاقة، وحرصه الدائم على حضور الاحتفالية السنوية الخاصة بهم " قادرون باختلاف" والتي شهدت اليوم عدد من التوصيات الهامة التي أعلن عنها الرئيس في كلمته أمام العالم.

وقالت المشرف العام على المجلس، إن توجيه الرئيس بضرورة تخصيص 10 مليارات جنيه لصالح دعم صندوق قادرون باختلاف، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك حرص الرئيس على تنمية قدرات أبنائه من ذوي الاعاقة، وأنه دائما ما يكون صاحب الدفعة الإيجابية لهم سوءا بالتأكيد على أدوارهم الفاعلة أو بتخصيص كل ما يلزمهم ويحتاجونه سواء من دعم مادي أو معنوي أو لوجستي .

وأشارت إلى أن الرئيس دائما ما يؤكد على احترام حقوق الإنسان ومن داخلها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحرص الدولة المصرية تحت قيادته على ذلك، وهو ما نلمسه دوما من عباراته الداعمة لهم أو احتوائه لمواهبهم وتلبية احلامهم وطموحاتهم وكذلك الحالة الابوية التي تجمع بينه وبين ابنائه من ذوي الإعاقة على منصة ومسرح الاحتفال بهم.

وثمنت الدكتورة إيمان كريم، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي أيضاً للحكومة بضرورة استمرار العمل على برامج دعم ذوي الإعاقة وتقديم المزيد لتوظيفهم بما في ذلك الوظائف القيادية، الأمر الذي يدعم مبدأ تكافؤ الفرص، وينمي من قدراتهم الوظيفية، مؤكدة أن المجلس اوصى أكثر من مرة في رسائله للهيئات والمؤسسات بضرورة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوظائف القيادية.

وأكدت أن المجلس بخبرته الفنية جاهز دوما لتقديم يد العون والمساعدة لكافة أجهزة ومؤسسات الدولة لدعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وإنفاذ مواد القانون رقم 10 لسنة 2018، مشددة على ضرورة استمرار تفعيل الجهود السابقة التي قامت عليها الدولة والوزارات والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة خاصة في الأمور المتعلقة ببطاقة الخدمات المتكاملة، وغيرها من الخدمات