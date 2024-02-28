رئيس الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية: السيسي جابر للخواطر

قالت المهندسة أمل مبدي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتعامل بإنسانية كبيرة، مع أبطال قادرون باختلاف، قائلة:" الرئيس السيسي جابر للخواطر، وحريص على التقارب مع ذوي الهمم، وجبر خواطرهم".

أضافت رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم تأجيل حفلة قادرون باختلاف من شهر نوفمبر الماضي إلى شهر فبراير الجاري ، بسبب الحرب على قطاع غزة، لافتة إلى أن هناك ارتباطا كبيرا بينها وبين أبطال قادرون باختلاف.

وأشارت المهندسة أمل مبدي، إلى أن احتفال قادرون باختلاف اليوم أثبت للعالم أن الرحمة والمسئولية المجتمعية هي جزء أصيل من معدن الشعب المصري، موجهة الشكر إلى الرئيس السيسي، على جبره للخواطر.

كما أكدت أن الرئيس السيسي، داعم قوي لذوي الإعاقة، منوهة بأن التمويل الإضافي الذي وجه به الرئيس اليوم لصندوق قادرون باختلاف بقيمة 10 مليارات جنيه يعكس مدى اهتمام الرئيس والدولة بهذه الفئات، وتقديم لهم الدعم في كافة الخدمات والوظائف، وزيادة المساعدات والمستفيدين من هذا التمويل.

وشددت “مبدي”، على أن أبطال قادرون باختلاف يحتاجون إلى الرحمة وجبر الخواطر، لافتة إلى أنه لابد من التعلم كثيرا من كلمات الرئيس السيسي اليوم عن أبطال قادرون باختلاف، وزيادة فرص العمل لذوي الهمم.

ونوهت رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بأنه سيتم تنظيم احتفالية كبرى قريبا للاحتفال بنجاح النسخة الخامسة من احتفالية قادرون باختلاف، مشددة على أن هناك دعما كبيرا لأبطال قادرون باختلاف وذوي الهمم.

