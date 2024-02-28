هدية لذوي الهمم.. أبرز ما جاء بكلمة السيسي خلال حفل قادرون باختلاف

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة، خلال احتفالية «قادرون باختلاف» في نسختها الخامسة، بتخصيص 10 مليارات جنيه لصالح صندوق "قادرون باختلاف".

وحول مشروع رأس الحكمة، أكد الرئيس أن الدولة حريصة كل الحرص على الحديث بكل وضوح وصِدق وشفافية مع الشعب، معبرًا عن شكره للأشقاء في الإمارات، وعلى رأسهم رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد.

أما عن الأشقاء في قطاع غزة، فأكد الرئيس السيسي حرص الدولة المصرية على أن يكون منفذ رفح فرصة وسبيلا لتقديم المساعدات، وأيضًا لإغاثة المطلوب إغاثتهم، مؤكدًا أن مصر لم تغلق المعبر أبدًا.

وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره العظيم لأسر وعائلات الأبناء من ذوي الهمم، مقدمًا الشكر إلى منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، مشيرا إلى أنه وجه الحكومة باستمرار العمل على برامجها لدعم ذوي الهمم، وعلى رأسها زيادة المنشآت المخصصة لخدمات ذوي الهمم والاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة.