مركز بحوث الصحراء يفتتح دورة تدريبية لمزارعي التجمعات الزراعية بسيناء

افتتح الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، الدورة التدريبية المتكاملة لمزارعي التجمعات الزراعية بسيناء والتي نظمها مركز بحوث الصحراء من خلال مركز الخدمات التنموية المتكاملة بالنثيلة، وذلك في إطار خطة المركز على تدريب المزارعين بالتجمعات الزراعية علي الممارسات المثلي لزراعة الأراضي الصحراوية.

وقال “شوقي” بأن هذه الأنشطة تهدف الي تعظيم الاستفادة من المعارف والممارسات الزراعية وتحديد أهم التحديات التي تواجه التنمية الزراعية بسيناء.

وأكد أن المركز يقوم من خلال شعبه المختلفة بتقديم كافة الخدمات الإرشادية للمزارعين ودورات عملية ونظرية علي كيفية زراعة ومتابعة أراضي التجمعات الزراعية.

وأشاد على حرص المنتفعين من مشروع التجمعات الزراعية الاستفادة من مثل هذه الدورات الأمر الذي يحقق رؤية وزارة الزراعة من هذا المشروع وهي بناء مجتمع زراعي جديد قادر علي مواجهة التحديات ونظم مزرعية حديثة تحقق أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه مع الحفاظ على الموارد الطبيعية من التدهور وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق أوضح رئيس مركز بحوث الصحراء بأن هذه الدورات تعمل علي زيادة المعارف لدي المنتفعين والمزارعين من أبناء سيناء والوادي وكيفية الإدارة المثلي لأراضي التجمعات الزراعية بسيناء.

وفي ذات السياق قام فريق عمل مركز بحوث الصحراء بتدريب المزارعين علي الزراعات المثلي لأراضي التجمعات وفق ظروف كل تجمع حيث أكد د أحمد عماد أستاذ الفاكهة بمركز بحوث الصحراء على كيفية تخطيط مزارع الزيتون وطرق الزراعة المناسبة وكيفية اختيار الأصناف التي تتوافق مع ظروف البيئة السيناوية.

كما أكد على ضرورة اختيار الأصناف المعتمدة والمناسبة لكل تجمع حسب طبيعة التربة ونوعية المياه وقام الخبراء من مركز بحوث الصحراء بالتدريب العملي على كيفية وضع الشتلات في الجور وحساب كميات الأسمدة وأنواعها.

ومن جانبه الدكتور عصام أحمد أستاذ مكافحة الآفات المساعد بمركز بحوث الصحراء تحدث عن آفات الزيتون ومكافحتها تحت ظروف المناطق الصحراوية بإلقاء الضوء علي أهم الآفات التي تصيب محصول الزيتون وطرق الوقاية منها باستخدام نظام المكافحة المتكاملة للآفات.

كما تم التدريب العملي علي كيفية فحص أشجار الزيتون والتعرف علي الآفات والأمراض وكذا التدريب العملي علي طرق الرش المثلي والتي تحقق الاستفادة القصوى من المركبات سواء الحيوية أو الكيماوية التي تحافظ علي البيئة.

وخلال اليوم التدريبي قام الدكتور محمد رائف أستاذ الإنتاج النباتي بمركز بحوث الصحراء بإلقاء محاضرة علمية تناولت كيفية إنتاج الخضر في الأراضي المتأثرة بالملوحة حيث تناولت المادة العلمية أهمية الاستثمار في زراعة الخضر وتأثير الملوحة عليها.

كما قام رائف بتدريب المزارعين علي كيفية تجهيز الأرض لزراعة الخضر والطرق المثلي المتعلقة بكيفية تحميل محاصيل الخضر علي محاصيل الفاكهة المختلفة.

وفي نهاية اليوم التدريبي تم إلقاء الضوء علي أهم التحديات التي تواجه زراعة أراضي التجمعات وإعطاء المشاركين الحلول والمقترحات المثلي للنهوض بالأراضى الزراعية داخل التجمعات التنموية.

ومن ناحية أخري أعرب المزارعين والمنتفعين من أبناء سيناء عن شكرهم لمركز بحوث الصحراء ووزارة الزراعة علي تنفيذ تلك الأنشطة التي تعود بالنفع عليهم وعلي أسرهم.

وأكد المشاركون بأن إشراك المجتمع المحلي الزراعي المستفيد من مشروع التجمعات في كافة مراحل عمل المشروع يساعد في دفع عجلة التنمية الزراعية بسيناء ويعظم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة.

وقام المشاركون بتقديم الشكر لوزارة الزراعة علي تبنيها هذا المشروع وتقديم كافة الخدمات التي تحقق لهم الاستقرار داخل التجمعات الزراعية.

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