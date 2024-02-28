محافظ دمياط تتفقد المدرسة الثانوية الزراعية المشتركة

استكملت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ،، جولتها التى أجرتها، بمشروع إنشاء سوق الجمعة الحضارى الذى يجرى انشاؤه بمنطقة شطا بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية بتنفيذ جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.

اطلعت " المحافظ " على الموقف التنفيذى بالمشروع الذى يتضمن ٣٤٣ باكية ودورات مياه وكافيتريا ومقر ادارى وامنى ، وبحثت ملامح الخطة المقبلة لنهو المشروع وفقًا للجدول الزمنى المحدد مؤكدة على الالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة واشتراطات الحماية المدنية

ولفتت " محافظ دمياط " إلى أن المشروع يحقق خطة المحافظة نحو القضاء على الأسواق العشوائية وإقامة أسواق حضارية تتضمن وحدات تجارية آمنة مزودة بكافة الخدمات للبائعين.

كما تفقدت الدكتورة منال عوض ،اليوم الأربعاء المدرسة الثانوية الزراعية المشتركة بدمياط، رافقها خلال الزيارة محمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم و محمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية.

بدأت " المحافظ " الزيارة بمتابعة سير العملية التعليمية بالفصول الدراسية ، للتأكد من انتظامها و التزام الطلاب بالحضور والاستفادة من اليوم الدراسى، كما تفقدت المخبز الآلى بالمدرسة لمتابعة عملية الإنتاج به ، حيث تصل القوة الإنتاجية للمخبز ٤٥٠٠ رغيف سياحى فى الساعة ، واطلعت على منظومة الإنتاج و ما تم تنفيذه من تدريب للطلاب تحت إشراف مديرية التموين.

وتفقدت " المحافظ " حظائر تربية المواشي وقسمى إنتاج الألبان و إنتاج المخبوزات و المواد الغذائية ومنفذ البيع ، حيث حرصت على التواصل مع الطلاب والتعرف على خطوات الإنتاج، واشادت بما يقومون به من جهود متميزة لإنتاج منتجات ذات جودة عالية بدون مواد حافظة ، وأكدت على مدير المديرية بتشجيع الطلاب واشراكهم بمعارض و توسيع دائرة التسويق لمنتجاتهم .

فى سياق متصل،، اطلعت " محافظ دمياط " على المحاصيل التى تقوم المدرسة بزراعتها بالأراضى الزراعية المحيطة بالمدرسة والتى تبلغ مساحتها ٥٥ فدان ، وأكدت أن المدرسة تمتلك مقومات مختلفة ، حيث وجهت بوضع خطة لتعظيم الاستفادة من تلك المقومات و الدفع بمعدلات الإنتاج بها ، مشددة على أن المحافظة تهتم بملف التعليم الفنى وسيتم وضع مبادرات لتنمية مهارات الطلاب بما يتواكب مع رؤية الدولة نحو تطوير التعليم الفنى.

وقال "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ان التعليم الفني نواة قوية لخدمة المجتمع وإخراج جيل من الشباب المنتج وتأهيلهم لسوق العمل

وضرب مثالا بمدرسة دمياط الثانوية الزراعية العسكرية المشتركة التابعة لإدارة دمياط حيث بها أقسام متعددة مثل الانتاج الحيوانى وقسم الالبان والمنتجات الغذائية ومزرعة انتاج وتربية الدواجن بالإضافة إلي المخبز الآلي