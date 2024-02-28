الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.



وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



كما توقع الخبراء نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 مترا إلى مترين إلا ربع والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 27 18

العاصمة الإدارية 27 18

6 أكتوبر 28 17

بنهــــا 27 18

دمنهور 27 18

وادي النطرون 28 17

كفر الشيخ 26 17

المنصورة 27 18

الزقازيق 28 18

شبين الكوم 27 17

طنطا 26 17

دمياط 22 16

بورسعيد 22 16

الإسماعيلية 27 15

السويس 27 16

العريش 24 15

رفح 23 16

رأس سدر 26 15

نخل 25 09

كاترين 15 04

الطور 25 14

طابا 24 16

شرم الشيخ 26 17

الإسكندرية 24 16

العلمين الجديدة 24 15

مطروح 22 12

السلوم 27 13

سيوة 26 11

رأس غارب 26 15

الغردقة 25 16

سفاجا 26 15

مرسى علم 26 16

الشلاتين 28 17

حلايب 25 17

أبو رماد 27 16

رأس حدربة 25 16

الفيوم 27 15

بني سويف 28 13

المنيا 28 12

أسيوط 29 13

سوهاج 29 14

قنا 30 15

الأقصر 31 15

أسوان 30 16

الوادي الجديد 31 13

أبو سمبل 30 16

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 35 22

المدينة 26 14

الرياض 21 06

المنامة 21 17

أبوظبي 25 18

الدوحة 23 15

الكويت 19 09

دمشق 16 03

بيروت 20 14

عمان 17 06

القدس 18 08

غزة 24 15

بغداد 20 06

مسقط 26 20

صنعاء 26 10

الخرطوم 35 19

طرابلس 20 12

تونس 15 10

الجزائر 16 09

الرباط 19 10

نواكشوط 32 19

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 19 01

إسطنبول 17 08

إسلام آباد 23 12

نيودلهي 28 14

جاكرتا 30 26

بكين 06 04-

كوالالمبور 37 25

طوكيو 13 06

أثينا 18 14

روما 18 08

باريس 11 05

مدريد 14 03

برلين 13 06

لندن 11 05

مونتريال 08- 12-

موسكو 03 03-

نيويورك 05 00

واشنطن 08 02-

أديس أبابا 25 14