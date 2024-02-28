تذبذب في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 3050 جنيهًا

تشهد أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من التذبذب وعدم الاستقرار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل صعود الدولار، وسط ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكي، غدًا الخميس، للحصول على إشارات أكثر وضوحًا حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

قال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات ، إن أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية بقيمة 50 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3050 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 5 دولارات، لتسجل 2027 دولارًا.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3429 جنيه، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2571 جنيه، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2000 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 24000 جنيه.

وكانت أسعار الذهب قد شهدت حالة من التذبذب خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3050 جنيهًا، ولاس مستوى 3150 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3050 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية ارتفاعًا طفيفًا، وبقيمة دولارين، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2030 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2032 دولارًا.

ولفت، إمبابي، إلى أن أسعار الذهب مازالت تمر بمرحلة من عدم الاستقرار بالسوق المحلية، عقب موجة التراجع الأخيرة، بفعل تراجع الدولار بالسوق السوداء.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق العالمية بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الرابع بالأسواق الأمريكية، اليوم الأربعاء، بجانب صدور مؤشر التضخم لأمريكي، غدًا الخميس، وذلك للحصول على دلالات حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.