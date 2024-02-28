برلماني: السيسي رسم البسمة وأسعد ملايين "قادرون باختلاف"

قال النائب خالد مصطفى عبد الوهاب عضو مجلس الشيوخ أمين أمانة التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن أمانة العاصمة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رسم البسمة وأسعد ملايين قادرون باختلاف بحضوره الحفل فى نسخته الخامسة.

وثمن النائب خالد مصطفى عبد الوهاب فى تصريحات صحفية له اليوم, تأكيد الرئيس السيسي بأن قادرون اختلاف تجسد لنا عظمة الله في خلقه من هؤلاء المبدعين، مضيفا أن هذه النماذج دائما ما تقدم الأمل للمصريين والعالم أجمع ، مشيرا إلى أن الرىيس يولي اهتماما خاصا بهذه الفئة التى تبث الأمل للمصريين.

ولفت إلى أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق قادرون باختلاف وذلك لخرصة على تخفيف معاناتهم ودمجهم فى المجتمع وتوفير كافة احتياجاتهم المشروعة.

ونوه عضو مجلس الشيوخ بأن الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي لرعاية ذوي الهمم ولعل انشاء صندوق قادرون باختلاف وتشريع قانون منظم لدوره أحد أهم أوجه اهتمام الدولة بهم، ولهم كل حقوقهم .

وانطلقت اليوم النسخة الخامسة لاحتفالية «قادرون باختلاف» وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وتنظمها وزارتا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.

وشهدت الفترة الماضية تعاونًا كبيرًا بين الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لوضع الاستعدادات الخاصة بتنظيم النسخة الخامسة لاحتفالية " قادرون باختلاف" وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وتنظمها وزارتا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.