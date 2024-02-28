صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب تسجل خروج 93 طنا

كشف تقرير جولد بليون الصادر اليوم الأربعاء، عن أن الطلب الاستثماري على الذهب، يشهد أداء سلبيا خلال الفترة الأخيرة، فقد أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن صافي التدفقات النقدية لصناديق الاستثمار المدعومة بالذهب كانت سلبية خلال آخر شهرين، بمعنى خروج التدفقات النقدية من الصناديق.

خلال آخر 8 أسابيع سجلت صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب خروج تدفقات نقدية بما قيمته 93 طن ذهب، وخلال الأسبوع المنتهي في 23 فبراير خرج صافي تدفقات نقدية بمقدار 13 طن ذهب.

تصدرت صناديق الاستثمار في أمريكا الشمالية خروج التدفقات النقدية بمقدار 10.1 طن خلال الأسبوع الأخير، تليها صناديق الاستثمار في أوروبا بمقدار 3.7 طن ذهب، بينما شهدت الصناديق في أسيا تدفقات نقدية داخلة بمقدار 0.9 طن ذهب.

توقعات أسعار الذهب العالمية

تراجع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الأربعاء لتسجل أدنى مستوى هذا الأسبوع، وذلك في ظل تعافي مستويات الدولار الأمريكي قبل صدور بيانات النمو عن الاقتصاد الأمريكي اليوم، وهو الأمر الذي تسبب في ضعف أسعار الذهب، ولكن بشكل عام يبقى التذبذب هو المسيطر على أداء الذهب العالمي.

استمر التذبذب في السيطرة على تداولات الذهب المحلي وذلك بعد انتهاء موجة الهبوط العنيفة في أسعار الذهب بسبب نتائج صفقة الاستثمار في رأس الحكمة والتراجع في مستويات الدولار في السوق الموازي، والمتوقع أن تستمر تحركات الذهب حول المستويات الحالية مع ترقب الأسواق لأية تطورات أخرى أو تحركات في سعر صرف الدولار الموازي.

فشلت سعر الأونصة العالمية يوم أمس في اختراق مستوى المقاومة 2040 دولارا للأونصة ليعود السعر إلى الهبوط حتى مستوى الدعم 2025 دولارا للأونصة، والذي قد يوقف حركة هبوط السعر ويدفعه إلى التذبذب حتى صدور بيانات النمو الأمريكية اليوم.

حركة الذهب ستعتمد على البيانات الاقتصادية التي تصدر اليوم وغداً وحركة الدولار الأمريكي بعد صدور البيانات، وتبقى المستويات التي تحدد تحركات الذهب حالياً بين 2025 – 2040 دولارا للأونصة، وكسر هذه المنطقة لأسفل يستهدف 2015 ثم 2000 دولار، بينما اختراق المنطقة لأعلى يستهدف المستوى 2050 ثم 2065 دولارا للأونصة.