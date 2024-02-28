بالفيديو.. رئيس الزمالك يلبي طلب أحد أبطال قادرون باختلاف

أجرى الإعلامي هاني حتحوت، اختبارا في المعلومات الرياضية مع عبد الرحمن مصطفى أحد أبطال ذوي الهمم، خلال فعاليات النسخة الخامسة من احتفالية "قادرون باختلاف"، وأثبت البطل حبه لكرة القدم.

وقال عبد الرحمن أحد أبطال ذوي الهمم: "حلم والدي الله يرحمه إن حسام حسن كان يمسك المنتخب، لأن عنده روح وحماس وعارف يعني إيه منتخب مصر كلاعب ومدرب وإن شاء الله هياخد أمم أفريقيا".

وأضاف: "نفسي الزمالك يجيب صفقات أكتر وعايزين مهاجم زي عمرو زكي وعبد الحليم علي وجمال حمزة، وأنا مستني مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر في السعودية وأنا زملكاوي"، ليقاطعه الرئيس السيسي موجهًا له سؤالًا: "تتوقع مين هيكسب في نهائي كأس مصر"، ليرد عبد الرحمن قائلا: "أنا زملكاوي والزمالك بصفقاته الجديدة هيكسب البطولة إن شاء الله".

ووجه عبد الرحمن طلبا للرئيس السيسي قائلا: "نفسي في عضوية في نادي الزمالك اللي بحبه"، ليقاطعه الرئيس السيسي، قائلًا: "العضورية كلها موجودة ورانا أهيه".

ولبى الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، طلب عبد الرحمن، قائلا: "بكرة الساعة 3 يجي يشرفنا في النادي وهيلاقي كارنيه العضوية الخاص بيه جاهز".