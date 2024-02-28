مجلس جامعة بني سويف يوافق على مقترح "الخدمة الاجتماعية" بشأن الندوات والقوافل

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن خلال جلسته رقم 230، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس، على مقترح كلية الخدمة الاجتماعية بعقد عدد من الندوات وتنفيذ عدد من القوافل.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الفعاليات تشمل ندوة توعوية حول الآثار المترتبة على جرائم الابتزاز الإلكتروني على الشباب الجامعي، وندوة توعوية حول أهمية مشاركة الشباب في المبادرات الرئاسية، وندوة حول مخاطر الإدمان على الشباب.

هذا بالإضافة إلى تنفيذ عدد أربعة قوافل توعوية بالتعاون مع لجنة التنمية المستدامة والجمعيات الأهلية بالمحافظة، وعقد ملتقى توعوي عن الإصلاح والتنمية المستدامة.