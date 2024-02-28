بنمو 167.2%.. صافي أرباح بنك التعمير والإسكان تتخطي الـ6 مليارات جنيه خلال عام 2023

تمكن بنك التعمير والإسكان بقيادة حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب من تحقيق قفزة نوعية في مؤشراته المالية ومضاعفته لمستويات الأداء ونتائج الأعمال، وذلك ضمن سلسلة نجاحاته الاستثنائية، حيث شهدت نتائج الأعمال المستقلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، نمو صافي الأرباح قبل المخصصات وضرائب الدخل لتسجل 9.444 مليار جنيه مقابل 4.051 مليار جنيه خلال عام المقارنة بزيادة قدرها 5.393 مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها 133%، في حين بلغ صافي الأرباح المستقلة بعد الضرائب 6.031 مليار جنيه مصري خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مقابل 2.257 مليار خلال عام المقارنة بزيادة قدرها 3.774 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 167.2%.

حسن غانم: المؤشرات المالية تبرهن على مكانة البنك كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة في القطاع المصرفي المصري

صرح حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، بأن نتائج أعمال البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أظهرت قوة مركزه المالي وتحقيقه لمعدلات نمو قوية، ليبرهن بذلك على مكانته كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة في القطاع المصرفي المصري، فعلى الرغم من الظروف الراهنة تمكن البنك من تحقيق نمو استثنائي لكلاً من الإيرادات وصافي الأرباح، وهو ما يعكس قدرته على التكيف والتعامل مع مختلف الأوضاع المتغيرة باحترافية وديناميكية ومرونة، مشيراً إلى تبني البنك نموذج أعمال مميز ومنفرد استطاع من خلاله تعظيم الاستفادة من جميع الفرص المتاحة مع الحرص على الإدارة المثلي للموارد لزيادة معدلات الربحية، والالتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية لتحقيق ذلك النجاح الاستثنائي، إذ ارتفع صافي إيرادات التشغيل بنسبة 95% لتصل إلى 12.3 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، كما ارتفع صافي الأرباح بعد المخصصات وضرائب الدخل لتسجل 6.031 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 167.2% مقابل 2.257 مليار جنيه خلال عام المقارنة.

125 مليار جنيه إجمالي الأصول بنسبة نمو 21% وإجمالي القروض سجل 45.5 مليار جنيه

وأضاف أن البنك تمكن من استكمال جني ثمار مكانته الراسخة التي يتمتع بها في القطاع المصرفي، مما أسهم في مواصلة تعزيز البنك للأصول الخاصة به، حيث بلغ إجمالي الأصول 125 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 21% خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالي القروض 45.5 مليار جنيه بنسبة نمو 19.2% خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مدفوعة بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل 20.569 مليار جنيه بنسبة نمو21%، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 24.916 مليار جنيه بنسبة نمو 17%، كما ارتفع صافي الهامش من العائد إلى 11.3% مقابل 7% خلال عام 2022، مع تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة لتصل إلى 6.9% خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وهو ما يعكس التزام البنك وحرصه على مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان نموه المستدام، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 114.1% مقابل 108.8% خلال نفس عام المقارنة.

101.3 مليار جنيه ودائع العملاء بنمو 13.2%

وأكد غانم على فاعلية تطبيق البنك لاستراتيجيته الطموحة والتي تضع العملاء وتلبية متطلباتهم على رأس قائمة أولوياتها كأهم محاورها الرئيسية، وتمكنه من التوسع بقاعدة عملاءه، فقد استطاع البنك مواصلة كسب ثقة عملائه في منتجاته وخدماته المصرفية وتشجيعه للعملاء الحاليين والجدد على استثمار مدخراتهم، ليسجل بذلك زيادة في ودائع العملاء بنسبة 13.2% لتصل إلى 101.3 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مقابل 89.485 مليار جنيه خلال عام2022، مدفوعًة بزيادة ودائع التجزئة بنسبة تصل إلى 89% وهو ما يعكس ثقة العملاء في المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك من خلال الترويج لمنتجات الشهادات الادخارية وحسابات التوفير بأنواعها بالإضافة إلى الحسابات الأخرى.

ولفت إلى أن إجمالي القروض إلى الودائع ارتفع بنسبة 44.9% خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مقابل %42.6 خلال عام المقارنة، مضيفاً أن الزيادة في عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 69.8% والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 28.5%، أسهما في زيادة صافي الدخل من العائد ليسجل 10.453 مليار جنيه مقابل 4.908 مليار جنيه خلال عام 2022، وبنسبة نمو تصل إلى 113%.

واستكمل غانم أن مصرفه تمكن من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، فقد أثمر نمو صافي الأرباح خلال عام 2023 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 46.9% مقابل 23.1% خلال عام2022، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 5.3% مقابل 2.5% خلال عام2022، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 26.31% مقابل 22.94%، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي، مما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.

وأوضح غانم أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي على رأس أولويات خطة البنك الاستراتيجية، نظرًا لدورها في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل وبناء قاعدة صناعية وإنتاجية مصرية لخلق صناعة تنافسية تعزز من المنتج المحلي، فقد استطاع البنك تحقيق مستهدفات البنك المركزي بتوجيه 25% من محفظته الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية

وعلى صعيد التحول الرقمي أشار غانم إلى تبني مصرفه لاستراتيجية توسعية طموحة في مجال التحول الرقمي، من خلال تطبيق كل ما يستجد في مجال التكنولوجيا المالية، مع تطوير وتحديث البنية التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية من خلال استثمارات متنامية بما يفي بالتحول الرقمي السريع والمتلاحق، وذلك تعزيزاً لسياسة الدولة والبنك المركزي لنشر ثقافة الدفع الإلكتروني والتحول إلى مجتمع لا نقدي باعتباره الوسيلة الأكثر أماناً ودقة ومرونة.

وأوضح غانم أن مصرفه يحرص على إطلاق العديد من التطبيقات والخدمات الإلكترونية، بهدف تدعيم مركزه التنافسي، والتي تعد طفرة في مجال الخدمات الرقمية مثل المحفظة الإلكترونية والإنترنت والموبايل البنكي، بالإضافة إلى إدراج البنك بشبكة المدفوعات اللحظية عبر تطبيق انستاباي، مشيراً إلى إطلاق المرحلة الثانية، إلى جانب إطلاق خدمات الإنترنت البنكي، والتي تتيح عدد كبير من الخدمات بشكل مباشر للتسهيل على العملاء مثل تحويل الأموال داخل وخارج البنك وفتح حسابات أون لاين، وربط شهادات جديدة، وإدارة بطاقات العميل، وسداد مديونيات بطاقات الائتمان، مع إمكانية التحويل اللحظي من داخل الانترنت والموبايل البنكي، بالإضافة إلى خدمات cash in & cash out، والتوسع في أعداد ماكينات الصراف الآلي ATMs والتي وصلت إلى أكثر من 440 ماكينة في مختلف محافظات الجمهورية.

وكشف عن زيادة نسبة أعداد المشتركين في تطبيق الإنترنت والموبايل البنكي بنسبة نمو 72% بإقفال عام 2023 مقارنة بنفس الفترة خلال عام2022، كما زادت نسبة عدد مستخدمي تطبيق الإنترنت والموبايل البنكي بنسبة نمو108% بإقفال عام 2023 مقارنة بإقفال عام 2022.

وبالإضافة إلى النتائج المالية القوية التي حققها البنك، أعرب غانم عن اعتزاز الإدارة وسعيها المتواصل نحو ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطة البنك التشغيلية خلال عام2023، والتي تنعكس بشكل واضح على استراتيجية البنك، نظراً لأهميتها في دعم الاستقرار المالي والمصرفي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى حرص البنك على اتباع كافة الممارسات المستدامة المتعارف عليها بالقطاع المصرفي، بالإضافة إلى المشاركة في تمويل عدد من المشروعات الاستراتيجية والداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، واهتمامه الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة، من خلال المشاركة في العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة، حيث بلغ إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام 2.700 مليار جنيه على مستوى قطاعات تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2023، لافتاً إلى أن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة هو هدف استراتيجي فضلًا عن كونه التزام أخلاقي.

نتائج أعمال مجموعة شركات البنك التابعة والشقيقة

كما أعرب غانم عن سعادته بنتائج الأعمال الإيجابية التي حققتها مجموعة شركات البنك التابعة والشقيقة، إذ بلغ صافي ربح القوائم المالية المجمعة مبلغ 6.560 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 140.6% خلال عام2023، مقابل 2.726 مليار جنيه خلال عام المقارنة، وهو ما يؤكد على نجاح البنك في تنفيذ خطته الاستراتيجية نحو تطوير مجموعة شركاته وزيادة استثماراته، مستهدفاً بذلك تعظيم الاستفادة من شركات البنك لتحقيق التكامل بين خدمات البنك وشركاته، وذلك من خلال التطوير المستمر للأعمال ومتابعة جودة الأنشطة الخدمية التي تقدمها كل شركة واتباع مناهج إدارية وعملية وتدريبية قوية، مع الاستعانة بأفضل الكفاءات لتقديم خدمات متميزة لكسب ثقة العملاء، ولتحقيق التوسع في الحصة السوقية للشركات وزيادة الربحية.

وأوضح غانم إنه على الرغم من التحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري، فقد أظهر البنك مرونة وحرفية في التعامل مع الأزمات، من خلال إصراره على مواصلة تحقيق نموه المستدام، مشيراً إلى تفاؤله بقدرة الإدارة على مواصلة اقتناص الفرص الجاذبة والتعامل مع التحديات، بالإضافة إلى مواصلة البنك التوسع بالعمليات التشغيلية لتعزيز مكانته الرائدة في القطاع المصرفي، استناداً إلى مبادئه الراسخة والمرونة التي يحظى بها في التعامل مع متغيرات المشهد الاقتصادي.

ولفت إلى الأهمية القصوى التي يوليها البنك لتنمية ثروته البشرية باعتبارهم الركيزة الاساسية للنجاح وهي العامل الأساسي وراء هذه النتائج المشرفة، والجدير بالذكر أن بنك التعمير والإسكان يحرص على خلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة للعاملين، مع التطوير الدائم لكوادره البشرية والاستثمار في العنصر البشري، من خلال توفير فرص تدريبية متميزة في كافة المجالات لتنمية واستغلال مهاراتهم لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة والانتاجية، والتي تمكنه من المنافسة وبقوة في السوق المصرفي المصري.

وأكد غانم على أن تحقيق تلك النتائج المشرفة والمؤشرات المتميزة على كافة بنود الميزانية وقوائم الدخل لعام2023، تعكس كفاءة وحرفية الإدارة التنفيذية للبنك وعامليه ومجلس إدارته، مشيراً إلى عزم البنك استكمال تنفيذ خطته الطموحة بتفاؤل وحذر استنادًا على عدة ركائز منها وضع العملاء على رأس أولوياته وإدارة المخاطر بحكمة والمضي قدمًا وفق استراتيجية التوسع المنشودة.