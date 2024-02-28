مصرع 3 أشخاص أثناء عبورهم السكة الحديد بطوخ

لقي 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، اصطدم بهم قطار أثناء عبورهم مزلقان زكي بمدينة طوخ في محافظة القليوبية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم قطار بـ 3 أشخاص، في نطاق مدينة طوخ، وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث، وتبين اصطدام القطار بثلاثة أشخاص من أسرة واحدة وهم أب واثنين من أبناءه، وجرى الدفع بسيارتي إسعاف، ونقل الجثث لمشرحة مستشفى قها المركزي.

ودلت التحريات أنه أثناء عبور 3 أفراد من أسرة واحدة مزلقان السكة الحديد بطوخ اصطدم بهم قطار وتوفى كلا من "أحمد محمد أحمد" 23 سنة، ومقيم مدينة طوخ (الأبن)، و"محمد أحمد" 50 سنة، ومقيم مدينة طوخ (الأب)، وابن مجهول الهوية 12 سنة ومقيم مدينة طوخ.