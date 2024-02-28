بالفيديو.. بطلة من ذوي الهمم: حياتي اتغيرت للأفضل منذ النسخة الأولى لقادرون باختلاف في 2018

قالت أميرة حربي أحد أبطال ذوي الهمم، إن حياتها تغيرت للأفضل منذ النسخة الأولى لقادرون باختلاف عام 2018 .

وأضافت "أميرة" في كلمتها في احتفالية قادرون باختلاف بحضور الرئيس السيسي: "كنت موقفة تعليمي ولكن بعد النسخة الأولى لقادرون باختلاف وإيمان الرئيس السيسي بينا ودعمه لينا، أنا رجعت لدراستي وقررت إني مش هستسلم وأنا حاليًا في كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة ".

وتابعت: "أنا بسعى إني أكون سفيرة أو وزيرة في يوم من الأيام وفخورة إني واقفة قدامك يا ريس، وقدام الحضور الكريم وفخورة إني جزء من فعاليات النسخة الخامسة من احتفالية قادرون باختلاف".